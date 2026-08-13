O Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) apontou indícios de irregularidades no processo de contratação de uma fundação pela Prefeitura de Goiânia para auxiliar na recuperação de até R$ 608,3 milhões em créditos previdenciários. A área técnica do órgão contesta a inexigibilidade de licitação e a previsão de remuneração por êxito. Também está sob análise a possível terceirização de atividades que, conforme entendimento do tribunal, devem ser desempenhadas pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia (GoianiaPrev).\nOs apontamentos constam em despacho da Secretaria de Controle Externo de Contratações, emitido na sexta-feira (7), após denúncia apresentada pela vereadora Aava Santiago (PSB), que também solicitou medida cautelar para suspender o procedimento. O POPULAR, com exclusividade, havia publicado sobre o caso em 3 e 4 de agosto.