O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO) determinou que a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh) anule o contrato de R$ 2,57 milhões com a Diginotas Documentos Eletrônicos, de Goiânia, assinado em julho do ano passado, por irregularidades encontradas na forma como foi justificado o procedimento. A empresa foi contratada sem licitação, por meio de adesão a uma ata de registro de preço, a chamada “carona” em licitação.\nEm agosto, O POPULAR revelou que o contrato foi suspenso de forma cautelar pelo TCM-GO, já dentro do processo de investigação que culminou com o pedido atual de anulação, e não chegou a ser executado.\nA gestão do prefeito Rogério Cruz (SD) fez uma série de contratações de empresas para digitalizar arquivos físicos das secretárias e outros órgãos municipais, sempre por adesão a ata, uma prática prevista em lei, mas que foi alvo de críticas por parte de órgãos fiscalizadores por falta de critérios na adoção e no volume em que era praticada. Em abril deste ano, O POPULAR mostrou que havia pelo menos oito contratos que somavam R$ 131 milhões para serviços de tecnologia e informatização do sistema interno da Prefeitura, sendo três renovados pela atual administração. A Diginotas tem um contrato com a Guarda Civil Metropolitana (GCM).