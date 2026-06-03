O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO) recusou recurso da Prefeitura de Goiânia e manteve decisão que considera irregular a contratação da regional de Goiás do Serviço Social da Indústria (Sesi) para cuidar das perícias médicas dos servidores municipais e que pede que o contrato, vencido no começo de abril, não seja renovado. Entretanto, sob o argumento de que o recurso em tramitação suspendia a decisão, a Prefeitura havia renovado o acordo com o Sesi, por R$ 8,56 milhões, até maio do ano que vem. Não cabe mais recurso que possa mudar o entendimento do tribunal.\nO TCM-GO entende que a contratação por dispensa de licitação se deu fora das hipóteses previstas em lei e que se trata de um serviço que envolve atividade fim do poder público, que deve ser realizada por servidores públicos efetivos. A decisão segue posicionamento da Secretaria de Controle Externo de Recursos do TCM-GO e do Ministério Público de Contas (MPC), contrários ao provimento do recurso. Para esses órgãos, o argumento usado pela administração municipal de que há insuficiência de servidores efetivos evidencia deficiência de planejamento administrativo e não autoriza a contratação fora das hipóteses legais.