Passado um ano após a decisão do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) que determinou à Prefeitura de Goiânia a adoção de medidas para regularizar a coleta seletiva na capital, os impasses na prestação de serviço voltam a ser tema de discussão na Corte. Diante da persistência na queda no volume de material recebido pelas cooperativas de catadores de recicláveis cadastradas junto ao município desde que o serviço foi assumido pelo Consórcio Limpa Gyn, uma reunião foi marcada para esta segunda-feira (9) para discutir um plano de ação para solução dos problemas junto às entidades e órgãos municipais. Cooperativas apontam que entrega tem sido majoritariamente de papelão.\nA mesa técnica marcada para a tarde desta segunda-feira visa discutir um acórdão proferido em fevereiro de 2025 sobre problemas identificados na prestação do serviço desde que o consórcio assumiu integralmente o serviço, antes feito pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), em outubro de 2024, e que ainda não teriam sido sanados. Desde que passou a fazer coleta seletiva, a terceirizada tem sido alvo de críticas pelas cooperativas pela queda no volume e na qualidade dos materiais entregues e, consequentemente, da renda dos cooperados. Em novembro daquele ano, 11 entidades paralisaram o recebimento dos materiais devido à baixa qualidade, chegando contaminado por lixo orgânico e até hospitalar, em decorrência do uso de caminhões do tipo prensa, e não do tipo baú.