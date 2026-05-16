O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM) determinou a suspensão cautelar, por 90 dias, do concurso público da Câmara Municipal de Goiânia após supostas irregularidades envolvendo conflitos de interesse entre candidatos aprovados e o Instituto Verbena, responsável pela organização do certame. A decisão determina ainda que a Câmara comprove, em até dois dias úteis, o cumprimento da suspensão.\nEm nota enviada à reportagem neste sábado, a Câmara Municipal de Goiânia informou que irá cumprir as determinações dos órgãos de controle e afirmou que colaborará com as investigações. O Legislativo destacou que não há, até o momento, comprovação de fraude, manipulação de resultados ou acesso indevido ao conteúdo das provas (veja a nota completa ao fim da reportagem).\nA Procuradoria-Geral da Câmara também afirmou que o concurso foi conduzido por instituição “de reconhecida credibilidade acadêmica e técnica” e sustentou que a própria decisão cautelar reconhece não haver provas concretas de fraude. Segundo a Câmara, o Instituto Verbena apresentou documentação demonstrando que adotou medidas preventivas antes da realização das provas (veja a nota completa ao fim da matéria).