-VÍDEO: TÉCNICA É AGREDIDA (1.3343212)\nUma técnica de enfermagem denunciou ter sido agredida na tarde desta quinta-feira (27) dentro do Centro de Saúde da Família (CSF) Boa Vista, em Goiânia. Vídeos gravados por usuários mostram o momento em que a mãe de uma criança atinge com força o rosto da profissional durante uma discussão na sala de vacinação.\nAs imagens também registram o conflito, quando a mulher reclama de que a filha teria recebido uma “injeção forte”, afirmando que a criança apresentou pequeno sangramento após ser vacinada. A mãe acusa a servidora de ter causado dor desnecessária na aplicação. Segundo a Polícia Militar, a agressora foi detida pela Guarda Civil Municipal (GCM).\nPor não ter tido o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa da mulher para posicionamento.