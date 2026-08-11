- TECNICA_JATAI_DEMITIDA (1.3443534)\nUma técnica de enfermagem foi demitida após gravar um vídeo de trend (tendência nas redes sociais) dentro de um hospital em Jataí, na região sudoeste de Goiás (veja o vídeo acima). Ao POPULAR, Sirlany Maria de Souza, de 46 anos, contou que atuava há cerca de 20 anos na unidade de saúde e sentiu que sofreu uma injustiça.\nEm nota, o Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho (HEJ) informou que medidas disciplinares podem ser adotadas quando há comprovação de condutas incompatíveis com as normas institucionais, princípios éticos e obrigações profissionais. Acrescentou que não comenta casos individuais de colaboradores (leia a nota completa no final).\nO Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO) disse em nota que o código de ética da profissão proíbe "fazer referência a casos, situações ou fatos, e inserir imagens que possam identificar pessoas ou instituições sem prévia autorização, em qualquer meio de comunicação”. A entidade mencionou ainda que a liberdade de expressão exige responsabilidade, integridade e ética, “garantindo respeito à privacidade dos pacientes e das instituições” (leia a nota completa no final).