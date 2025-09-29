-POP_ASSALTO_URUACU_29_9_2025 (1.3318087)\nUma técnica de enfermagem morreu após ser perseguida e derrubada de moto por dois assaltantes durante um roubo em Uruaçu, no norte goiano. Conforme a Polícia Militar de Goiás (PMGO), os suspeitos, de 19 e 22 anos, e o veículo que eles utilizaram para derrubar a motocicleta da vítima foram presos. A passageira da moto atingida foi encaminhada para o Hospital Centro Norte (HCN) com ferimentos graves.\nComo os nomes dos suspeitos não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para posicionamento. A reportagem também não conseguiu atualizar o estado de saúde da passageira, já que sua identidade não foi divulgada.\nA vítima foi identificada como Keila Clementino do Nascimento, de 38 anos. O Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO) lamentou a morte da técnica de enfermagem nas redes sociais (veja a nota completa ao final desta reportagem).