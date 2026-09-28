A técnica de enfermagem Aquira Pereira dos Santos, de 36 anos, que morreu após ser baleada dentro de casa, em Aparecida de Goiânia, havia registrado em agosto um pedido de medida protetiva contra o marido, conforme informações que constam no processo judicial. No relato, a mulher informou que vinha sofrendo violência psicológica há cerca de cinco anos por parte de Marcelo Barbosa da Silva e disse que ele apresentava comportamento marcado por "ciúmes excessivos", que a vigiava com frequência, a seguia até o local de trabalho e verificava suas redes sociais.\nO empresário, de 39 anos, foi preso na sexta-feira (25) após fugir e teve a prisão convertida em preventiva após audiência de custódia. O POPULAR entrou em contato com a defesa do suspeito para que ele pudesse se posicionar, mas não teve retorno.