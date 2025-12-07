O Corpo de Bombeiros do Paraná contou ao G1 que a mulher foi encontrada com a ajuda de drones e câmera termal, além de equipes em terra (Reprodução / G1 Paraná / Corpo de Bombeiros e Prefeitura de Prudentópolis)\nA técnica de enfermagem, de 42 anos, desaparecida desde maio em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, foi encontrada em uma área de mata de Prudentópolis, no interior do Paraná, a mais de 1,1 mil quilômetros de casa. Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Paraná ao G1, a mulher vivia há meses na região e chegou a montar barracas feitas de lona para se abrigar.\nO POPULAR tentou contato com o Corpo de Bombeiros do Paraná para obter mais detalhes sobre o resgate, mas não houve resposta.\nSegundo a TV Anhanguera, a mulher, que sofre transtornos mentais, chegou a ser apontada pela polícia como uma possível vítima do suposto assassino em série Rildo Soares que atuava em Rio Verde. A hipótese, porém, foi descartada quando ela foi encontrada pela primeira vez, em outubro, no Paraná. Na época, ela já estava longe da cidade goiana havia meses.