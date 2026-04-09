A técnica de enfermagem Lilian Batista de Souza, de 45 anos, era uma profissional dedicada à missão de cuidar e salvar vidas tendo exercido sua função com coragem e amor, segundo o Samu.\nProfissional dedicada, exerceu sua função com compromisso, coragem e amor ao próximo”, disse o Samu em nota.\nA profissional morreu enquanto trabalhava no atendimento de uma ocorrência de acidente de trânsito na noite de terça-feira (7), em Bela Vista de Goiás. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Lilian Batista teve uma parada cardiorrespiratória enquanto realizava o atendimento da ocorrência.\nTécnica de enfermagem do Samu morre durante atendimento a ferido em acidente em Bela Vista de Goiás\nMorre ex-presidente do Centro de Orientação, Reabilitação e Assistência ao Encefalopata\nA profissional trabalhava na saúde de Bela Vista de Goiás há 12 anos, segundo a Prefeitura. Nas redes sociais, a Prefeitura de Bela Vista e colegas de profissão lamentaram a partida da socorrista.