-TORTURA_IDOSO_GOIANIA_TECNICO (1.3379729)\nUm técnico de enfermagem é suspeito de torturar um idoso, de 86 anos, com a doença de Alzheimer em estágio avançado em Goiânia, segundo o delegado Alexandre Bruno Barros. Imagens de monitoramento, obtidas pela TV Anhanguera, flagraram o instante em que o profissional faz movimentos bruscos com a perna da vítima. Em seguida, ele percebe que o idoso sangra em um dos braços, limpa com o pano e depois dá golpes na boca do paciente, que agoniza (veja o vídeo acima).\nA Polícia Civil representou pela prisão preventiva do técnico de enfermagem na tarde desta sexta-feira (27). O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do investigado para que pudesse se posicionar.\nÀ reportagem, o Conselho Regional de Enfermagem (Coren-GO), que fiscaliza também o trabalho dessa função, informou que instaurou uma "investigação de ofício, com o objetivo de apurar as circunstâncias do ocorrido e adotar as medidas administrativas e éticas cabíveis, nos termos da legislação profissional vigente" (veja a nota completa no final da matéria).