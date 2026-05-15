Wesley de Oliveira Borges, técnico de enfermagem que atuava na rede pública de saúde de Mineiros, no sudoeste goiano, morreu nesta quinta-feira (14), aos 31 anos. A morte do profissional gerou comoção entre colegas de trabalho, pacientes, amigos e autoridades, que publicaram homenagens nas redes sociais.\nO POPULAR tentou contato com familiares e pessoas próximas ao técnico de enfermagem, mas não obteve retorno. Até a publicação desta matéria, informações sobre velório, sepultamento e causa da morte não haviam sido divulgadas oficialmente.\nWesley trabalhava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e também no Hospital Municipal de Mineiros, conforme nota divulgada pelo Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO) nesta sexta-feira (15). O órgão lamentou a morte e destacou a dedicação e o compromisso do profissional com a enfermagem (veja a nota completa no fim da matéria).