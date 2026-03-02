Imagens mostram o momento em que o cuidador agride idoso (Reprodução / TV Anhanguera)\nO técnico de enfermagem suspeito de torturar um idoso, de 86 anos, com a doença de Alzheimer em estágio avançado em Goiânia, agredia o paciente há cerca de três meses, segundo o delegado Alexandre Bruno Barros. Ao POPULAR, o investigador descreveu que as imagens mostram cenas de “sufocamento e até enforcamento”. O cuidador é considerado foragido da Justiça.\nAs outras agressões foram mais ou menos naquele sentido. Um sufocamento, até enforcamento. Dando água para ele na seringa, jogando água com força na boca dele”, explicou Alexandre Bruno.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar, mas não teve retorno. À reportagem, o Conselho Regional de Enfermagem (Coren-GO), que fiscaliza também o trabalho dessa função, informou que instaurou uma "investigação de ofício, com o objetivo de apurar as circunstâncias do ocorrido e adotar as medidas administrativas e éticas cabíveis, nos termos da legislação profissional vigente" (veja a nota completa no final da matéria).