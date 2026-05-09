O técnico de radiologia Brenno Cardoso Moreira de Bessa foi preso suspeito de estuprar uma paciente durante a realização de um exame no Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim (Heja). A denúncia foi feita por Laviny Ribeiro de Carvalho, de 21 anos. Ela havia procurado a unidade após passar mal, relatar dores no peito e ser encaminhada para exames no local. O caso é investigado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO).\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa de Brenno Cardoso até a última atualização desta reportagem.\nNa hora que ele fechou a porta, já veio me acariciando e me beijou na boca. Eu estava medicada e fiquei sem reação”, disse Laviny em entrevista para a TV Anhanguera.\nO caso aconteceu durante a madrugada de quarta-feira (7). O Heja, por meio de nota, informou que o profissional não fazia parte do quadro próprio da unidade, sendo funcionário de uma empresa terceirizada.