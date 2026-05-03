-Vídeo - Técnico sofre racismo após jogo amador (1.3405299)\nO técnico Jean Carlos Rodrigues, de 33 anos, denuncia que sofreu racismo após um jogo de futebol amador em Goiânia. Em um vídeo exibido pela TV Anhanguera, o treinador aparece comentando sobre a vitória do time dele, Charrúa. Momentos depois, é possível escutar uma mulher proferindo as seguintes ofensas: “seu macaco, seu preto”. Segundo a vítima, a agressora seria integrante da equipe adversária, chamada Sereno (assista acima).\nO caso aconteceu na noite da última quinta-feira (30), em um campo localizado no Setor Faiçalville. Após o desentendimento, Jean Carlos chamou a Polícia Militar (PM) e registrou um boletim de ocorrência no local. À TV Anhanguera, o técnico disse que vai denunciar o caso na Delegacia de Crimes Raciais e de Intolerância nesta segunda-feira (4). “No time dela [Sereno], tinha três, quatro pessoas negras também. Eu acho que isso foi uma coisa pessoal dela comigo”, revelou.