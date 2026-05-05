Felipe Freitas morreu após carro bater na traseira da moto dele, segundo a polícia (Reprodução / Instagram Felipe Freitas e Divulgação / Polícia Civil)\nUm técnico em agropecuária, identificado como Felipe Félix Freitas, de 20 anos, morreu em um acidente envolvendo uma moto e um carro, em Vianópolis, no sudeste goiano. O suspeito, que conduzia o carro, fugiu do local sem prestar socorro à vítima, de acordo com a Polícia Civil (PC). Jovem deixa um filho recém-nascido.\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do investigado para que pudesse se posicionar.\nO acidente aconteceu no início da noite de segunda-feira (4), na GO-330. Ao POPULAR, o delegado Kennet Andersson de Souza, responsável pelo caso, relatou que os dois condutores estavam no mesmo sentido da via, quando o veículo colidiu na traseira da motocicleta, ocasião em que a vítima foi arremessada ao chão. Após a colisão, o carro perdeu o controle e saiu da pista, segundo o investigador.