Os técnicos de enfermagem acusados de matar pacientes na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Anchieta, em Taguatinga (DF), no final de 2025, viraram réus. A Justiça do Distrito Federal aceitou a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra os profissionais.\nAo POPULAR, o MPDFT informou que o processo tramita sob sigilo judicial e não é possível divulgar informações adicionais sobre o caso neste momento. Com a decisão, tornam-se réus no caso: Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, de 24 anos; Amanda Rodrigues de Sousa, de 28 anos; Marcela Camilly Alves da Silva, de 22 anos.\nÀ TV Anhanguera, a defesa de Amanda Rodrigues disse que recebe com tranquilidade essa denúncia e que confia na capacidade de provar a inocência da cliente. Já a defesa de Marcos Vinícius e Marcela Camilly não foi localizada.