Três técnicos de enfermagem foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal nesta segunda-feira (19), suspeitos de envolvimento em três homicídios no Hospital Anchieta, em Taguatinga. A motivação dos crimes ainda é investigada. A polícia investiga outras 20 vítimas nesse hospital e também em instituições nas quais os suspeitos trabalharam por cerca de cinco anos, em unidades privadas e públicas.\nO Conselho Regional de Enfermagem do DF (Coren-DF) disse que tomou conhecimento do caso pela imprensa e que está monitorando a situação, adotando as providências cabíveis dentro de sua competência. A Polícia Civil do DF afirma que se baseou em “elementos convincentes e bastante robustos”, como vídeos de câmeras de segurança e análises de prontuários, para efetuar as prisões.\nSegundo o delegado Wisllei Salomão, da Coordenação de Repressão a Homicídios e Proteção à Pessoa (CHPP), o principal suspeito, de 24 anos, inicialmente negou envolvimento nas mortes, mas acabou confessando o crime depois de ser confrontado com as imagens. De acordo com o delegado, o medicamento usado, quando administrado fora dos protocolos médicos, pode causar parada cardíaca em poucos minutos – o nome da substância não foi divulgado. O medicamento teria sido usado em ao menos três vítimas: duas no dia 17 de novembro e uma no dia 1º de dezembro.