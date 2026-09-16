Parque Estadual Serra de Caldas Novas (Pescan) (Diomício Gomes/O Popular)\nCom a proposta de aliar modernização turística e preservação ambiental, o Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (Pescan), no sudeste goiano, será concedido à iniciativa privada por um período de 35 anos. Conforme publicado no Diário Oficial pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), são previstas intervenções de grande porte na unidade, com destaque para a implantação de um teleférico e a abertura de um novo acesso a partir de Rio Quente.\nO pacote estrutural inclui ainda a construção de um restaurante, novos mirantes em pontos estratégicos, projeto paisagístico com restauro da portaria principal e a recuperação completa da malha de trilhas ecológicas. A pasta reforçou que a concessão não representa privatização nem alienação do patrimônio natural. O Estado de Goiás permanecerá como proprietário da área, repassando à vencedora do edital apenas a exploração dos serviços turísticos e a recepção de visitantes pelo prazo contratual.