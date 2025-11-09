O tema da redação do Enem 2025 é "perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira". A proposta foi apresentada aos candidatos neste domingo (9), durante o primeiro dia de provas do exame, que também incluiu questões de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas.\nNos últimos anos, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), órgão responsável pela prova, tem escolhido temas ligados à visibilidade de grupos sociais historicamente marginalizados, como "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil" (2023) e "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil" (2024)\nO tema da redação é tradicionalmente um dos momentos mais comentados do exame, tanto entre candidatos quanto entre professores e especialistas, por refletir debates sociais, culturais e políticos atuais.