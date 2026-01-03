A sra. prometeu ampliar o número de vagas de acolhimento que a capital oferece por meio de parcerias com organizações da sociedade civil (OSCs). Atualmente, as duas casas de passagem contam com apenas 50 vagas cada. Como está esse processo?\nPublicamos agora (o chamamento de OSCs para o cuidado) de idosos e depois a gente publicará o chamamento para as casas de acolhida. Em 2026. Quero publicar o quanto antes.\nSerão quantas vagas?\nMais 50.\nA gestão também falou de parcerias com comunidades terapêuticas. Como estão as negociações para a oferta deste serviço?\nEstamos com (chamamentos) para a infância, idosos, população em situação de rua e aí a gente também vai fazer com as comunidades terapêuticas. Inclusive, no credenciamento, muitas já se credenciaram. Agora, eu faço o chamamento para apresentarem um plano de trabalho e para entender como é que está a documentação. Pretendemos fazer um termo de parceria para que possamos repassar recursos. Hoje, não se repassa nada.