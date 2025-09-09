-calor_goiania_graus.mp4 (1.3310167)\nEm São Miguel do Araguaia, na região norte do estado, a temperatura chegou a 40°C, nesta segunda-feira (8), informou o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). De acordo com a instituição, há uma massa de ar quente e seca na região central do país. Ao POPULAR, André Amorim, gerente do Cimehgo, disse que as temperaturas podem ultrapasar os 41°C ainda nesta semana.\nAndré Amorim explicou ao POPULAR que, nos próximos dias, as temperaturas devem continuar altas e sem previsão de queda. Segundo o gerente do Cimehgo, as cidades de São Miguel da Araguaia, Crixás e Nova Crixás, todas no noroeste goiano, então entre os municípios com as temperaturas mais elevadas.\nAs temperaturas também vão continuar aumentando em Goiânia, informou Amorim. Na região central da capital o calor será mais intenso, enquanto nos bairros mais afastados as condições de temperatura serão mais baixas.