Condição meteorológica favorecerá, especialmente à tarde, um aumento significativo das temperaturas máximas em todo o estado (Fábio Lima/O Popular)\nDepois de uns dias de frio intenso, principalmente na região sudoeste, as temperaturas voltam a subir essa semana em Goiás. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), uma massa de ar quente e seco sobre o Brasil Central mantém o predomínio de sol em todas as regiões do estado.\nO boletim do Cimehgo aponta que para esta quarta-feira (20) haverá predomínio de sol, calor intenso à tarde com destaque para as regiões norte e oeste de Goiás, nas quais as temperaturas podem chegar a 38ºC com a umidade relativa do ar abaixo dos 20%.\nAs maiores temperaturas devem ser registradas no norte e oeste do estado, com máximas de 37ºC em Araguapaz, Aruanã e Porangatu, e até 38ºC em áreas do oeste goiano. Enquanto em Goiânia a máxima deve chegar a 33ºC.