A massa de ar polar que deixou os dias mais frios em todo o Estado de Goiás foi embora e está sendo bloqueada por uma massa de ar quente, o que passou a registrar elevação nas temperaturas no mês de agosto desde domingo (9). Na segunda-feira (10), a estação de medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) da Avenida Paranaíba, em Goiânia, marcou 38,3°C, batendo o recorde de temperatura para este mês desde o início das medições, em 1937. O recorde anterior para agosto havia sido de 37,7°C, registrado no ano de 2011. No mesmo dia, a cidade de Goiás marcou 41,4°C e São Miguel do Araguaia atingiu 41,1°C.\nPorém, outras estações do Inmet na capital registraram índices diferentes, como a estação próxima ao Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna, com 35,3°C, e a do Setor Santa Genoveva, com 35,4°C. Essa variação de valores dentro do mesmo município é atribuída à densidade de urbanização, asfalto e construções na área central da cidade. A dinâmica de calor que impede a entrada de frentes frias no território goiano é associada à atuação de um sistema de alta pressão. De acordo com a coordenadora do Inmet, Elizabete Alves, é uma circulação de ar descendente.