(Benedito Braga/O Popular)\nAs temperaturas devem subir em Goiás nos próximos dias e podem chegar a 42°C, conforme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A meteorologia aponta que uma onda de calor poderá atingir o estado a partir desta sexta-feira (14), conforme informou a coordenadora do Inmet em Goiás, Elizabeth Alves.\nNo final de semana vai ser bem quente. Então, naquela região da cidade de Goiás, Aragarças e Porangatu pode chegar a 42°C”, afirmou.\nNa segunda-feira (10), a massa de ar quente fez Goiânia bater o recorde de temperatura para o mês de agosto desde o início das medições, em 1937. A estação de medição do instituto, localizada na Avenida Paranaíba, registrou 38,3°C.\nSegundo a coordenadora do Inmet, a onda de calor, que ocorre quando há persistência de temperaturas 5°C acima da média por mais de três dias consecutivos, poderá se estender até terça-feira (18) no estado.