as chuvas mais intensas, com possibilidade de granizo, estão concentradas na região sudoeste e sul de Goiás(Wildes Barbosa/O Popular)\n93 cidades goianas estão em alerta de tempestades. De acordo com André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), nem todas as cidades com risco de tempestade podem ter granizo, mas há essa possibilidade.\n“Ainda temos risco desse evento. Às vezes ele pode ser bem localizado, não é uma coisa espalhada que vai cair em vários municípios. Costumeiramente quando se tem a presença de granizo, é algo mais localizado”, explica o gerente do Cimehgo.\nAo POPULAR, André Amorim explicou que o fenômeno da chuva de granizo acontece quando uma nuvem chamada Cumulonimbus, que é grande e vertical, não consegue segurar a formação de cristais de gelo dentro dela, causando a chuva de granizo. Mesmo assim, a queda de gelo é pontual.