A tendênciaé que as temperaturas fiquem mais altas no período da manhã, em torno de 17°C e 18°C (Wildes Barbosa/O Popular)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou que a cidade de Goiás, localizada na região noroeste do estado, registrou nesta terça-feira (12) umidade relativa do ar em 9%, considerada a mais baixa do Brasil neste ano.
Outras cidades brasileiras também registraram baixa umidade: Alto Araguaia no Mato Grosso em 11%; Uberlândia em Minas Gerais com 12% e Morrinhos, localizado na região sul de Goiás, em 13%.
Ao POPULAR, a meteorologista do Inmet Elizabete Alves informou que a tendência é que as temperaturas fiquem mais brandas no período da manhã, em torno de 17°C e 18°C, e o período da tarde começa a esquentar.