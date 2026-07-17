Para realizar o serviço, a empresa deixa um galão no acampamento ou estabelecimento e o cliente armazena todo o óleo usado (Reprodução / Instagram Mundi Ambiental)\nUma empresa transforma o óleo de cozinha em combustível sustentável, além de contribuir para a renda dos ribeirinhos. Segundo a empresa, Mundi Ambiental, eles trabalham comprando óleo já utilizado de ranchos e acampamentos e transformam o resíduo em matéria-prima, para produção do biodiesel. Um dos impactos do trabalho é evitar a contaminação no rio.\nUm litro de óleo que a gente joga na pia, ele chega a poluir um milhão de litros de água. Então imagina isso no Araguaia, no Rio Vermelho e em toda essa região, tanto óleo, tanta gente e tanto turista aqui nessa época”, informou Sérgio Murilo em entrevista à TV Anhanguera.\nPara realizar o serviço, a empresa deixa um galão no acampamento ou estabelecimento e o cliente armazena todo o óleo usado. Após, no máximo, 15 dias, a empresa retorna ao local para levar o recipiente com óleo. Segundo a empresa, que compra o óleo, o valor pago por litro varia entre R$ 1,50 e R$ 2,50, de acordo com a qualidade, que é avaliada por um colaborador. Neste ano, a empresa já distribuiu 137 tambores às margens do Araguaia.