-VÍDEO MOSTRANDO EMBARCAÇÕES (1.3431606)\nA temporada do Rio Araguaia contará com uma viatura náutica usada nos Estados Unidos e novos rádios, segundo apurado pela TV Anhanguera. Além dos equipamentos, o comandante do Batalhão de Polícia Militar de Operações Ambientais (BPMOA) de Goiás, Marcelo Veloso, publicou nas redes sociais um vídeo mostrando diversas viaturas e embarcações, que, segundo ele, “é a maior estrutura já movimentada em toda a história do batalhão” (veja vídeo acima).\nUma das novidades da operação realizada pelo BPMOA é a viatura náutica. Conforme publicado por Marcelo, essa é uma viatura de alto desempenho que foi desenvolvida para operações em rios, lagos e áreas de difícil acesso. Ela permite patrulhamento aquaviário, fiscalização ambiental, combate à pesca predatória, proteção da fauna e da flora e resposta rápida em operações especiais.