-Ipês brancos de Goiânia (1.3451152)\nA temporada dos ipês-brancos já começou em Goiânia e pode ser apreciada nos parques municipais da capital. No Lago das Rosas, localizado no setor Oeste, ipês grandes e floridos podem ser encontrados.\nDe acordo com Wanessa de Castro, bióloga e analista ambiental da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), o ipê branco é uma espécie nativa do Cerrado. "Ele geralmente é o último a florir nessa época de transição que marca esse período seco para primavera e um período chuvoso que vai chegar. Então, ultimamente temos usado muito ele em arborização urbana porque se adapta muito bem a calçada e tem um desenvolvimento mais rápido. Tanto em calçada como em parques e praças", destaca.\nAinda segundo a bióloga, a floração do ipê é bem rápida. "Quando ele atinge seu auge de floração ela dura até três dias. Então eles começam a florescer quando marca a transição desse período seco. Então, até setembro tem floração de ipê", explica.