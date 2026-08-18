Flores de ipê-amarelo cobrem a Rua SB33, em Goiânia (Arquivo Pessoal / Adriana Gonçalves)\nA chegada do período de seca marca o início da temporada dos ipês em Goiânia, que reúne mais de 50 mil exemplares espalhados por ruas, praças, parques e canteiros centrais, segundo levantamento da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma). Além disso, entre as árvores que colorem a capital, está um exemplar histórico com cerca de 90 anos.\nA presença dos ipês acompanha a própria história da capital. O exemplar de 90 anos fica no estacionamento de um supermercado na região central e permanece como um registro vivo do desenvolvimento da cidade ao longo das décadas.\nEm entrevista ao POPULAR, o biólogo Edson Abrão explicou que a longevidade dessa árvore é uma exceção no meio urbano. Enquanto no habitat natural preservado a espécie pode chegar a 100 anos, nas cidades a expectativa média de vida cai para 30 a 50 anos.