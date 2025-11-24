-CHUVA_FORTE_RIO_VERDE_CARROS (1.3341465)\nUm temporal causou alagamentos e uma série de estragos na tarde desta segunda-feira (24), em Rio Verde, no sudoeste goiano. Vídeos mostram os carros sendo arrastados pela enxurrada cujo volume de água chegou a ultrapassar a metade dos veículos. Os ventos fortes derrubaram uma estrutura de um galpão e danificaram o telhado de um posto de combustíveis, assustando clientes e funcionários. (veja as imagens acima).\nDe acordo com a Prefeitura de Rio Verde, as chuvas fortes chegaram a um volume aproximado de 50 mm, com rajadas de vento de cerca de 90 km/h. Houve alagamentos, quedas de árvores, outdoors, postes, fiações e outros danos estruturais.\nQuatorze unidades de saúde foram afetadas e tiveram seus atendimentos temporariamente suspensos, conforme a prefeitura. Além disso, o número 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se encontra indisponível, dessa forma, em caso de emergência, a população deverá acionar o 193 do Corpo de Bombeiros.