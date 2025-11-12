-calamidade_crixa_publica.mp4 (1.3335981)\nA prefeitura de Crixás, na região oeste de Goiás, decretou estado de calamidade no município, devido aos estragos do último temporal. Diante da severidade dos danos e da necessidade de uma resposta rápida, o documento foi emitido nesta terça-feira (11).\nConforme o decreto, o documento considera que 'o estado de calamidade pública perdurará por 15 (quinze) dias', diz parte da resolução. Ainda segundo o documento, 'podendo ser revogado antes desse prazo se cessarem as causas que o motivaram ou prorrogado mediante ato fundamentado, se necessário', informou o decreto.\nEm uma rede social, o prefeito de Crixás, Allan Xavier, falou sobre o decreto e sobre os locais afetados.'Estamos correndo atrás para podermos agilizar o mais breve possível', diz parte do vídeo.