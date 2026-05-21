Dados do Cimehgo apontam que as rajadas de vento ultrapassaram 50 km/h (Reprodução/TV Anhanguera)\nUm temporal que atingiu Montividiu, região sudoeste do estado, na tarde da última segunda-feira (18), deixou um rastro de destruição irreversível em lavouras de milho da região. Com rajadas de vento que ultrapassaram os 50 km/h, a plantação sofreu o chamado “acamamento do milho”, condição em que as plantas deitam e não retomam o crescimento, impossibilitando a recuperação da plantação para a colheita.\nO Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) caracterizou como 'vento linear' o fenômeno meteorológico que atingiu propriedades. Diferente de ventos circulares, esse tipo de deslocamento de ar sopra em direção contínua, derrubando a vegetação e estruturas no caminho.\nAo POPULAR, André Amorim, gerente do Cimehgo, explicou que a chuva durou cerca de 30 minutos, mas se transformou em um cenário de perdas para os produtores.