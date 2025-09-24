A tempestade do fim da tarde desta terça-feira (23) causou transtornos em Goiânia, com alagamentos registrados em vários setores e até uma morte confirmada. Uma adolescente de 17 anos perdeu a vida após ser eletrocutada por um fio energizado que se soltou durante a chuva, no Centro da capital. A Marginal Botafogo teve de ser interditada após a água invadir o Complexo Viário Jamel Cecílio. Estragos também foram vistos em outras partes da cidade, com carros sendo atingidos por queda de árvores e ficando submersos em áreas alagadas. O temporal foi tão intenso que a precipitação acumulada na região da Cidade Jardim chegou a 78 milímetros (mm) – a maior do dia, bem acima da média para o mês, de 52,8 mm.\nOs transtornos começaram por volta das 17 horas desta terça, com a chuva intensa sendo registrada em grande parte da capital nesse momento. Na Marginal Botafogo, a via teve de ser interditada desde o viaduto após o alagamento na parte inferior da estrutura, e um muro de um prédio que faz divisa com a via também desabou com a força da água. Alagamentos também foram registrados na Rua 87, no Setor Sul, na Avenida Anhanguera, no Leste Universitário, além de enxurradas nas proximidades do Parque Areião, no Setor Pedro Ludovico, na BR-153, em Campinas, e em ruas próximas à sede do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), no Setor Oeste. Granizo e ventos fortes também foram observados em várias regiões da capital, a exemplo dos setores Capuava e Marista.