-VÍDEO SANTA (1.3460022)\nUm temporal derrubou a tenda de uma festa religiosa que acontecia em Jaraguá, na região central de Goiás. Mas o que chamou a atenção e comoveu os moradores foi o fato de a imagem de Nossa Senhora da Guia ter saído completamente intacta. Ao POPULAR, a profissional de apoio Giselle Europeu, que presenciou o momento, relatou o susto e a emoção da comunidade ao encontrar a imagem preservada.\nFoi uma mistura de emoção, alívio e muita fé. Depois de ver toda aquela estrutura destruída, encontrar a imagem de Nossa Senhora da Guia intacta foi algo que emocionou muito a todos nós. A tenda caiu de uma forma que acabou formando uma espécie de cabaninha sobre a imagem, protegendo-a. Para nós, foi uma cena muito forte e especial”, afirmou Giselle.\nBíblia permanece intacta após incêndio destruir estabelecimento em Goiânia; vídeo