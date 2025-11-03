-Temporal destrói imóveis, alaga ruas e deixa moradores sem energia em Goiânia e cidades do interior (1.3331652)\nO temporal que caiu em várias cidades de Goiás causou estragos na noite de domingo (2) para esta segunda-feira (3). Há registros de quedas de árvores, telhados de comércios, ruas alagadas e fiação solto na capital, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana, e em Itumbiara, no sul do estado. Vídeo exibido pela TV Anhanguera mostra danos causados no setor Finsocial, em Goiânia (veja acima).\nO Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) destacou que na região noroeste choveu 141 milímetros por hora (mm/h). Essa foi maior precipitação na cidade. A segunda, 135 mm/h, foi registrada no sudoeste da capital, mas precisamente, no Jardim Madri e Garavelo, na divisa com Aparecida (veja tabela completa no final deste texto).