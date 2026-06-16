Goiânia recebeu, neste fim de semana, chuvas intensas, consideradas atípicas para junho, inclusive com granizo, o que ocasionou estragos e alagamentos em vários pontos. Totalizando até 64 milímetros (mm) de precipitação neste domingo (14), como foi medido no Jardim Guanabara, região norte da capital, teve o maior registro histórico de chuva para junho de sua história – o recorde pertencia a 1988, quando foi registrado 47,1 mm (veja quadro). Para o mês, a média da climatologia é de 9,7 mm, ou seja, 6,6 vezes menor do que o registrado em apenas um dia. Especialistas apontam um conjunto de fatores que motivaram as tempestades, também sob leve influência do fenômeno climático El Niño. Há ainda previsão para uma nova frente fria no próximo fim de semana, que pode causar chuvas no Estado.\nO maior volume se concentrou na noite deste domingo, com algo entre uma hora e uma hora e meia de tempestade. Além da chuva intensa, granizo e ventos fortes causaram transtornos a moradores e comerciantes. Na Vila Mutirão, noroeste da capital, a fachada de uma loja de frios ficou destruída, na Avenida do Povo. “Nunca vi uma coisa dessas. Começou a chuva e um vento muito forte. Caiu muita pedra (granizo). Já estávamos fechando a loja e não deu nem tempo de baixar a porta, caiu a estrutura da fachada atingindo a porta de vidro, que estourou, causando ferimento em minha testa. Até desmaiei com o impacto”, comenta a comerciante Jeniffer Neves da Costa, que diz que ela e seu esposo ainda calculam os prejuízos financeiros.