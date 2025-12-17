Os telefones celulares dos goianienses receberam na tarde desta terça-feira (16), dois alertas emitidos pela Defesa Civil, ambos da categoria “severo” (em que as pessoas devem se prevenir e evitar os locais assinalados). O primeiro, às 17h05, alertava alagamentos na região oeste da capital e recomendava que fossem evitadas vias de grande fluxo da região, como as avenidas Leste-Oeste e Gercina Borges e a GO-060, além de baixadas (regiões de fundos de vale) dos setores Goiânia Viva, João Braz e Vera Cruz.\nNovo alerta foi feito antes das 18h, então para avisar sobre a interdição da Marginal Botafogo em seu início, a partir da Avenida Goiás Norte. O fechamento da via naquela região durou cerca de 20 minutos. No início da noite, quando a chuva já amenizava, uma equipe ainda monitorava a marginal na região do viaduto da Avenida Jamel Cecílio, onde uma pessoa teve de ser resgatada de um carro na semana passada. Ponto também monitorado com bastante atenção, por causa dos alagamentos frequentes, a Rua 87 desta vez não sofreu com o temporal.