O tenente-coronel da PM Geraldo Leite Rosa Neto, 53, foi preso na manhã desta quarta-feira (18) sob a suspeita de assassinar a soldado Gisele Alves Santana, 32, com quem era casado. A prisão se deu num apartamento na cidade de São José dos Campos, onde o tenente-coronel se encontrava.\nA prisão veio na esteira de relatório da Polícia Civil que indicou haver indícios contra o oficial da Polícia Militar no episódio envolvendo a morte de sua esposa, que completou um mês nesta quarta-feira.\nEntenda o caso da PM Gisele morta em São Paulo e reviravolta na investigação\nTenente-coronel está proibido de entrar em prédio onde esposa morreu\nGisele foi encontrada morta com um tiro na cabeça na sala da casa em que o casal morava no Brás, região central de São Paulo, na manhã de 18 de fevereiro. O caso foi registrado inicialmente como suicídio, mas foi reclassificado como morte suspeita e depois como homicídio.