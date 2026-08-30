-VÍDEO: Tenente-coronel Hugo Jorge Bravo diz que comandar a Rotam era um desejo desde o início da car (1.3450308)\nO tenente-coronel Hugo Jorge Bravo afirmou que assumir o comando das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) era um desejo que carregava desde os primeiros anos de carreira na Polícia Militar de Goiás (PMGO). Quase oito anos depois de deixar a unidade, o oficial voltou ao batalhão nesta sexta-feira (28), desta vez como comandante. Bravo também comandou o Vila Nova Futebol Clube por quase seis anos.\nEm entrevista ao O POPULAR, Bravo contou que atuou na Rotam entre 2013 e o início de 2019, quando ainda era tenente e capitão. Desde então, passou por diferentes áreas da PMGO, incluindo a inteligência da corporação, a Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Aparecida de Goiânia e o Comando de Operações de Divisas (COD). Para ele, a experiência acumulada ao longo desse período contribuiu para o retorno à unidade.