Tenente-coronel Hugo Jorge Bravo entrou na Polícia Militar de Goiás em 2010. (Reprodução/Instagram de Hugo Jorge Bravo)\nO tenente-coronel Hugo Jorge Bravo assumiu o comando das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), unidade de elite da Polícia Militar de Goiás (PMGO). A mudança faz parte de uma reorganização na liderança da corporação após a promoção de oficiais ao posto de coronel. A cerimônia de posse foi realizada nesta sexta-feira (28).\nHugo Jorge Bravo assume o cargo que era ocupado pelo coronel Brayan Stive, que agora passa a integrar o Comando Regional de Águas Lindas.\nO novo comandante já tem uma história com a Rotam. Nos primeiros anos da carreira como oficial, ele atuou na unidade como tenente e capitão. Também é conhecido pela experiência em tropas especializadas e de choque.