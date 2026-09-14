-VÍDEO: Tenente da PM e pastor: veja quem era o segurança de Virginia que morreu (1.3455986)\nO 2º tenente da Polícia Militar da reserva Rogério Camilo Ramos, de 53 anos, que morreu em um acidente de motocicleta na BR-060, em Guapó, neste domingo (13), também atuava como pastor e trabalhava como segurança particular da família da influenciadora Virginia Fonseca. Ele e a esposa, Paulla Regina Rodarte Camilo, de 41 anos, morreram após a motocicleta em que estavam se envolver em um acidente no km 201 da rodovia.\nEm lamento pela morte de Rogério, a Polícia Militar de Goiás (PMGO) divulgou uma nota de pesar pela morte do tenente e destacou que, mesmo após deixar o serviço ativo, ele permanecia como parte da história e da memória da corporação.\nAlém da carreira militar, Rogério atuava como pastor na Igreja Viver é Cristo. Paulla, também exercia o ministério religioso como pastora. Após a morte do casal, a igreja publicou uma homenagem nas redes sociais e afirmou que os dois eram conhecidos pela forma como demonstravam “o amor de Cristo” por onde passavam.