O 1º tenente da Polícia Militar (PM) Paulo César de Castro Gomes morreu neste domingo (7), aos 55 anos, em Goiânia. Segundo a corporação, o policial sofreu um infarto e não resistiu. Em uma homenagem nas redes sociais, o 30° Batalhão da PM afirmou que Paulo César teve uma trajetória marcada pelo profissionalismo e pela dedicação.\nGuerreiro excepcional, viveu intensamente a Polícia Militar, exercendo sua profissão com honra, coragem e compromisso. Sua paixão pelo serviço policial e sua dedicação à segurança da sociedade permanecerão como exemplo para todos aqueles que tiveram a oportunidade de conviver e servir ao seu lado", diz parte da legenda da publicação.\nA postagem do 30° BPM gerou dezenas de comentários de amigos e colegas de farda de Paulo César, todos em tom de comoção. "Meu amigo... sentirei saudades do seu sorriso, seu abraço, seu aperto de mão forte e de nossas risadas. Nunca te esquecerei, vá em paz", expressou uma internauta.