-CORTEJO_MARTINS (1.3410479)\nO 2° tenente do Corpo de Bombeiros Adão da Costa Martins morreu aos 60 anos após luta contra um câncer, em Goiânia. A corporação prestou homenagem na quinta-feira (14), e muitos familiares, colegas e amigos se comoveram, fazendo menção à sua dedicação e integridade (veja o vídeo do cortejo acima).\nAo POPULAR, uma sobrinha disse que ele teve um câncer que se desenvolveu rapidamente. Outro sobrinho revelou que enquanto o tio fazia o tratamento oncológico em um hospital particular em Goiânia, sofreu dois infartos que o levaram a óbito, na quarta-feira (13).\nUm amigo de farda, tenente Reginaldo Gomes, disse que os dois estudaram juntos em 1984 e seguiram carreira militar juntos em 1998.\nMeu grande amigo e irmão que fará muita falta, mas o seu legado inspirou muitos militares que o conheceram e aos que estão na instituição bombeiro militar”, afirmou.