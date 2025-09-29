Entrada do terminal Praça da Bíblia (Catarina Lima / O Popular)\nO novo terminal da Praça da Bíblia, no Setor Leste Universitário, foi inaugurado em Goiânia nesta segunda-feira (29). O terminal estava em reforma desde o dia 21 de setembro do ano passado e foi entregue totalmente reconstruído, com tótens para carregadores de celular, câmeras de monitoramento espalhadas pelo terminal e programa de segurança. O novo local voltará às atividades a partir de terça-feira (30).\nA expectativa do Governo do Estado é de que mais de 55 mil pessoas utilizem diariamente a nova estrutura, que possui três plataformas de embarque e desembarque, além de espaços administrativos, banheiros adaptados e salas da Polícia Militar e da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC).\nAo POPULAR, a passageira Fabiana Francisca da Silva contou que anda de ônibus todos os dias e acredita que as reformas dos terminais de Goiânia já fizeram a diferença na sua rotina. “A expectativa é que os ônibus tenham mais agilidade para a gente poder chegar bem mais rápido. Também que os ônibus estejam em condições melhores de acomodar os passageiros para gente não sentir tanto calor, e segurança também”, afirma.