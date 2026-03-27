Com investimento de R$ 30,5 milhões, a reforma do Terminal Padre Pelágio, em Goiânia, foi entregue nesta sexta-feira (27). O espaço foi reconstruído em cerca de 11 meses e atende cerca de 65 mil passageiros por dia e passa a ser o maior e mais complexo da rede.\nO terminal agora conta com estrutura ampliada, centro comercial popular, usina fotovoltaica e sistema de segurança com 121 câmeras de reconhecimento facial. A unidade concentra mais de 20 linhas alimentadoras, além de integrar o corredor do BRT Leste-Oeste.\nTarifa de ônibus teria que aumentar R$ 0,45 devido a gastos com semáforos, aponta RedeMob\nTerminal da Praça A é reinaugurado e amplia operação com ônibus elétricos\nSistema de transporte metropolitano de Goiânia recebe Eletroposto, ônibus e terminal\nÔnibus a biometano\nA entrega também marca o início da operação dos primeiros ônibus a biometano em circulação regular no Brasil, além da ampliação da frota elétrica.