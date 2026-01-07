Após novo alagamento no Terminal Praça da Bíblia, região leste da capital, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) vai iniciar obras emergenciais para ampliar a drenagem da região. O projeto prevê a implantação de um canal subterrâneo para desviar a água que é direcionada para dentro do terminal. A Seinfra ainda considera que os recorrentes alagamentos são uma falha relacionada à obra de ampliação do local. Para a RedeMob, o problema está relacionado à infraestrutura urbana da cidade.\nA obra deve durar de 10 a 15 dias e prevê alteração na Rua 256: a ideia é criar uma mão inglesa, o que vai estrangular um pouco o trânsito no acesso da via, mas sem interromper totalmente. Nada deve ser alterado no fluxo dos ônibus para o terminal. O diretor de Operações e Conservação da Seinfra, Lucas Gontijo Borges, explica que a ideia é criar um canal subterrâneo na Rua 256, que é o acesso dos ônibus ao terminal: “A gente cria uma tubulação enterrada, faz uma boca de lobo antes para captar essa água e um extravasor depois, para que a água não acesse o terminal. Ou seja, a gente capta essa água antes, ali na Anhanguera, e solta ela depois, na parte mais baixa, sem passar pelo terminal.”