Um termômetro de rua chamou a atenção ao marcar 42°C nesta segunda-feira (14) em Porangatu, no Norte do estado. O registro superou a máxima oficial de 40,7°C apontada no mesmo dia pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A divergência entre os números ocorre porque os painéis urbanos sofrem influência direta do calor do asfalto e imóveis ao redor, em meio ao calorão que atinge o estado e a região.\nEssa divergência entre os equipamentos de rua e os dados de órgãos como o Inmet e o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) é comum em períodos de calor extremo.\nSegundo o Inmet, os aparelhos instalados em vias públicas não seguem normas internacionais de medição e não passam por fiscalização ou autorização do órgão.\nEm entrevista ao POPULAR, a meteorologista Suhellen Araújo, do Inmet, explicou que os termômetros de rua e as estações meteorológicas oficiais funcionam sob condições totalmente diferentes.